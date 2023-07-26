Fatsa'da hekime saldırı sonrası iş bırakan sağlıkçılara hastane yönetimi baskı yapıyor

Fatsa Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı hekim hasta yakınının saldırısına uğrayarak yaralandı. Olaya tepki göstererek iş bırakan sağlık emekçilerine ise hastane yönetimi baskı yapıyor.

Haber Merkezi

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay bir hasta yakını tarafından darp edilerek yaralandı.

Hasta yakını Ü.A.'nın yumruklu saldırıda bulunduğu Kurtbay yaralandı.

Ü.A. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genel Sağlık-İş ve Hekim Birliği Sen bugün hastanede iş bırakma kararı aldı.

Hastane yönetiminin iş bırakan sağlık çalışanlarına baskı uyguladığı, sağlık emekçilerininse hekime saldıranlarla hastane yönetiminin aynı zihniyette olduğunu belirterek baskılara tepki gösterdiği öğrenildi.

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