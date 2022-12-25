Sağlıkta şiddet: 1723 dosya hazırlandı ama sadece 287 iddianame düzenlendi

2022 yılında bin 723 “sağlıkta şiddet” dosyasından sadece 287’si için iddianame düzenlendi. 1248 sağlıkta şiddet dosyasında ise dava açılmasına gerek görülmediği belirtildi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi talep eden Kamu Denetçiliği Kurumu’na, 2022’de sağlık çalışanlarına yönelik suçlara ilişkin hazırlanan dosya sayısının bin 723 olduğu, bin 248 dosya hakkında dava açılmasına gerek olmadığı kararı verildiği, 287 dosya için iddianame düzenlendiği, 89 dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği iletildi.