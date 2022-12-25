Sağlık Bakanlığı'ndan hekim ve personele 38 TL giyim yardımı: 'Sadakadan öteye gitmiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yapılan yıllık giyim yardımı olarak hemşirelere 177,71 TL, hekim ve personele ise 34 lira ile 38,29 TL arasında giyim yardımı parası yatırıldığını açıkladı. İlgezdi, “İktidarın sağlık emekçilerine giyim yardımı adı altında yatırdığı para, sadakadan öteye gitmiyor” açıklamasını yaptı.

'Paranın beşte birini veriyorlar'

İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hemşirelere yıllık 2 adet hemşire forması, 1 çift ayakkabı, 2 adet kep, 2 adet çorabın verilmesi gerekirken, hemşirelerin banka hesaplarına nakdi 171,71 TL para yatırıldığını belirtti.

İlgezdi, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“1 adet önlük fiyatı en ucuzu 200 liradan başlıyor, 500 TL’ye kadar çıkıyor. 300 liradan aşağı ayakkabı bulmak mümkün değil. Çorap 40 lira, kepi de 60 liraya bulabiliyoruz. Yani bir hemşireye yönetmelik gereği 2 adet hemşire önlüğü, 1 ayakkabı, 2 adet kep ve 2 adet çorap vermeleri gerekmektedir. Vermedikleri için parasını yatıralım deseler 900 TL yapıyor. Fakat hemşirelerin hesabına giyecek yardımı adı altında yatırılan para ise sadece 177,71 TL. Somut olarak temin etmeleri gereken kıyafetleri yönetmeliğe aykırı bir şekilde teslim etmiyorlar. Bunun yanı sıra bir de bu kıyafetlerin temin edilmesi için gereken paranın 5’te birini veriyorlar.

Saray ne yazık ki bir skandala daha böylelikle imzasını atıyor. Sağlık emekçilerimizin kanuni hakkı olan mesleki kıyafetlerini neden temin etmiyorsunuz? Hemşirelere reva gördüğünüz 177 TL ile sadece kep ve çorap alınabiliyor. Matematik dehası olmaya gerek yok, basit bir hesapla bunu Sağlık Bakanlığı yöneticileri de görebilirdi fakat anlaşılan o ki görmek istememişler, belki de görmezden gelmişlerdir. İktidarın sağlık emekçilerine giyim yardımı adı altında yatırdığı para, sadakadan öteye gitmiyor ne yazık ki."

Hekim ve personele 38 TL giyim yardımı

Sağlık Bakanlığı tarafından hekim ve personele ise 34 lira ile 38,29 lira arasında giyim yardımı parası yatırıldığı belirten İlgezdi, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Hekimlere ve diğer sağlık personellerine yatırılan paraları gördüğümüzde hemşirelere yatırılan 171 liraya neredeyse dua edeceğiz. Bakanlık, hekim ve personele 34 lira ile 38,29 lira arasında giyim yardımı parası yatırmıştır. 38 lira ile bu piyasa şartlarında çorabı bile zor alırsınız. Sağlık Bakanlığı yöneticileri bunun adına giyim yardımı demekten utanmıyorlar mı?

‘Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesi çok açıktır: ‘Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.’ Sağlık emekçilerinin banka hesaplarına yatırılan bu para hem yönetmeliğe aykırıdır hem de piyasa şartları göz ardı edilerek yatırılan bir miktardır. Kurumlarda 11.000 ila 16.000 TL arasında değişen miktarlarda, günün şartlarına uygun giyim yardımları yapıldığı bilinmektedir. 2023 Merkez Bütçesi’nden 3. Büyük payı aldığı için övündüğünüz Sağlık Bakanlığı, neden giyim yardımına bütçe ayırmamıştır?”

Bakan Koca'ya soru önergesi

İlgezdi, sağlık çalışanlarına yapılan giyim yardımlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi de hazırladı.

İlgezdi şu soruları yöneltti:

"Giyim yardımı için yatırılan bedeller hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Diğer kurumlar piyasa araştırması yaparak ona göre giyim parası öderken, bakanlığınız piyasanın çok altında miktarlarda giyim yardımı parası vermektedir? Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesine aykırı olarak neden kıyafetler ayni olarak verilmemektedir? 6. dönem Memur Toplu iş sözleşmesinin 25. Maddesinde aykırı işlem yapılmasının sebebi nedir? Bir hemşire 171,71 TL ile alması gereken malzemelerden kaçını, nereden alabilecektir? Hekim ve sağlıkçılara yatırılan 34 ila 38,29 lira arasında değişen oranlardaki giyim yardımı ile hangi kıyafet alınabilir?" (ANKA)