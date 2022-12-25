Bakanlıktan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: 'Böyle bir ifade olmadı'

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in 'atamalarla ilgili yeni değerlendimemiz yok' dediği yönündeki haberleri yalanladı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

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