Sağlıkçılardan iktidarın zam teklifine karşı teklif: İstifa et!

Genel Sağlık-İş Sendikası, iktidarın kamu emekçilerine yaptığı zam teklifine karşı tekliflerinin istifa çağrısı olduğunu açıkladı.
Sendikadan yapılan açıklamada "Liyakatsiz, kifayetsiz, basiretsiz ve yandaş yöneticilere üçer beşer maaşlar ödenirken, sıra emekçiye geldiğinde yüzde 5+6’yı reva görenlerin bırakın ülke yönetmeyi, bir evin nasıl geçindirileceğinden haberleri olmadığı ortadır" denildi.
Memur-Sen ve ortağı Türkiye Kamu-Sen'in bu süreçte etkili bir karşı duruş sergilemesinin mümkün görünmediğini bildiren Genel Sağlık-İş "Kuşkusuz günler içinde siyasi iktidar birtakım adımlar atar gibi görünecek ve malum konfederasyon eksik kalan 'buçuk'u zam oranına eklettirip bunu da 'başarı' olarak lanse edecektir. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve sendikamız Genel Sağlık-İş’in, kamu emekçilerine dayatılan bu kötü senaryoyu kabullenmesi mümkün değildir" diye bildirdi.
İnsan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşulları taleplerini yinelediğini belirten sendika "Şahsı, çevresi ve yandaş şirketleri için 'İtibardan tasarruftan olmaz', diyerek, vergi afları yaparak, ülkenin tüm kaynaklarını seferber eden siyasi iktidarın kamu çalışanlarına reva gördüğü teklifi 'red' ediyor, karşı teklif olarak 'istifaya' çağırıyoruz. Tüm emekçileri haksızlığa, adaletsizliğe karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız imzasıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Siyasi İktidarın Zam Teklifine Karşı Teklifimiz: İSTİFA ET