Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu

Kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turu bugün gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan ilk zam teklifi, 2022 yılında ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için 6 enflasyon farkı oldu.

'3600 ek gösterge sorunu bu sözleşme sürecinde çözülecek'

Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme içerisinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

İlk toplantıda Memur-Sen ve Kamu-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu. Sözleşmeli personelin de haklarının yeniden düzenlenmesi konusunda benzer yaklaşıma sahip olduklarını belirtti.

Memur-Sen, teklifin sadece “yüzdelik artışlar” ile sınırlı olmaması gerektiğini belirterek 600 liralık seyyanen zam ve gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı talep etmişti.