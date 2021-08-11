Kamu işçilerinin TİS görüşmelerinin sonucu açıklandı

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendikalar ortak açıklama yapıyor.

Bakan Bilgin zam için "Birinci altı ay yüzde 12, ikinci altı ay yüzde 5 + enflasyon farkı" açıklamasında bulundu.

Bilgin ayrıca, en düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL iyileştirme yapıldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.