Sağlıkçılardan 'Beyaz Nöbet' eylemi

İstanbul ve Ankara'da sağlık emekçileri "Sağlık emekçisiyiz haklarımızı istiyoruz" diyerek eylem yaptı.

8 Şubat'ta yapılacak "Uyarı G(ö)REVİ" öncesinde sokağa çıkan sağlık emekçileri taleplerini sıraladı, özlük haklarını düzenleyen yasanın Meclis'e getirilmemesini protesto etti.

İstanbul'da Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş ve Dev Sağlık-İş üyeleri katıldı.

Sağlıkçıların yaptıkları ortak açıklamada şunlar dile getirildi:

'Sağlık alanı bile isteye çökertildi'

Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte halkın sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin de çalışma hakları giderek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çökertilmiştir. Sağlık sisteminin çökertilmesi halkın nitelikli sağlık hakkına erişememesine neden olmaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu hekimler, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, laborantlar, yani sağlık alanında görev yapan çalışan sağlık emekçileri değildir.

'Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün yok'

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, aşırı iş yükü ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası ise gündemde bile değildir.

'Tasarı Meclis'e gelene kadar nöbette olacağız'

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık hakkı ihlal edilmektedir. Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı, şehirden uzak şirket hastaneleri ile sermayeye bütçenin ayrılmadığı, koruyucu sağlığın öncelediği bir sistemi kurmak mümkün. Öncelikle hekimlerin ve diş hekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de nöbette olacağız. Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(ö)rev’inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz."

Sağlıkçıların talepleri şöyle:

“- Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.

- Kamuya ait binalarda, kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu hekimliği önceleyen birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

- Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarılması,

- Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, fazla mesainin ücretlendirilmesi

- Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi, emekli maaşlarının arttırılması,

- Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

- Etkin bir yasa ile ‘sağlıkta şiddet’in önlenmesi, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması,

- Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

- Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesidir.”

Ankara'da İbni Sina Hastanesi önünden seslendiler

Ankara sağlık emek meslek örgütleri “Sağlık emekçisiyiz, haklarımızı istiyoruz” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Ankara Tabip Odası (ATO), Dev Sağlık-İş, Ankara DişHekimleri Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi üyeleri bugün İbni Sina Hastanesi önünde bir araya geldi.

Açıklamaya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülseren Çeliksöz ve Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

Basın açıklamasından önce söz alan SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya 2022 Ocak ayı itibariyle sağlık emekçilerinin sorunlarının büyüdüğünü belirtti. Yalçınkaya, “Üniversite hastaneleri 2021 yılı Covid ödemelerini yapmazken Sağlık Bakanlığının Ocak ayı itibari ile hak edişleri de yatmış durumda değil. Aynı süreçte sosyal hizmet emekçilerinin sorunları da 2022 yılı için artarak gelişmekte. Sosyal hizmet emekçileri 2022-2023 yılı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki bir çok düzenlemeden faydalanmadığı gibi ülkemizin seçim dönemine girmesi nedeniyle Ak Partinin sosyal hizmetler bölümünü sadaka kültürünü yerleştirmesi kaynaklı sosyal hizmet emekçileri başta mobbing, baskı sürgün gibi tehitlerle karşı karşıya kalmış durumda. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte sağlık ve Sosyal hizmet emekçilerinin 2022 yılı taleplerinin kazanılması noktasında mücadeleyi devam ettireceğimizi kamuoyuna deklare ediyoruz” diye konuştu.

'Yasa teklifi özel sağlık kuruluşlarının lobisiyle geri çekilmiş'

ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç 11 Ekim’de Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık meslek örgütleriyle birlikte eylemlilik süreci başlattığını belirterek “Bu önemli süreci başlatmamızın temel nedeni halkın sağlık hakkına sahip çıkmak ve sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının özellikle pandemi döneminde daha da su yüzüne çıkan yıpranmaları” dedi. Bu konularla ilgili Sağlık Bakanlığından uzun süredir randevu talep etmekte olduklarını söyleyen Karakoç 400 günden fazladır bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Böylelikle, 23 Kasım’dan 27 Kasım’a İstanbul’dan yola çıkarak Ankara’ya doğru Beyaz Yürüyüş gerçekleştirdiklerini ve Ankara’da Beyaz Forum düzenlediklerini hatırlatan Dr. Ali Karakoç “Hepinizin bildiği gibi Türkiye genelinde 15 Aralık‘ta ekonomik ve özlük haklarımızda ilgili g(ö)rev eylemi gerçekleştirdik” dedi.

Dr. Ali Karakoç sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından Meclis’e eksik de olsa bir yasa tasarısı sunuldu. Mecliste muhalefet partileri de dahil olmak üzere kabul edilmişti ancak apar topar geri çekildi. Öğrendik ki özel sağlık kuruluşları lobisinin etkisiyle bu yasa teklifi geri çekilmiştir. İktidarın tercihi sağlık emekçilerinden, halktan yana bir tercih değil az önce SES şubeden Kubilay beyin de bahsettiği gibi Sağlık Bakanlığı bütçesi tasarlanırken tamamen özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık sistemi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığının bütçesinin %18’i şehir hastanelerini ayrılırken, merkezde ve taşrada bulunan yaklaşık 1 milyon 400 bin sağlık emekçisine sadece %40’ı ayrılmıştır.”

Taleplerini dile getirdiklerini söyleyen Karakoç bu taleplerin iktidar tarafından karşılanmaması halinde 8 Şubat’ta Türkiye genelinde G(ö)REV etkinliği yapacaklarını vurguladı.

İnsanca ücret, insanca emekli aylığı

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül de filyasyon döneminde çok sayıda dişhekiminin görevlendirildiğini belirterek halen çok zor şartlar altında çalıştıklarını vurguladı. Emekli hekim maaşlarına da dikkat çeken Gamze Burcu Gül “Sağlık çalışanlarının insanca yaşayacağı bir temel ücret ve emekli hekimlerin insanca yaşayacağı bir emekli aylığı için buradayız” dedi.

Dev Sağlık-İş’ten Reyhan Tüfekçi ortak basın açıklamasını okudu. Tüfekçi artan enflasyona karşı “Geçinemiyoruz” seslerinin yükseldiğini sağlık çalışanlarının da bu yoksullaşmadan etkilendiğini söyledi. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi sağlık çalışanlarının aylığının 2.500 TL’den başladığının altını çizen Tüfekçi “Maalesef bu ücretler açlık sınırının da altında kalmıştır” dedi.

Tüfekçi, sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ettiklerini belirtti.

'Beyaz kod bildirimi yüzde 56 arttı'

Bu sağlık sisteminin yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, kadını yani sağlık hizmetine daha çok gereksinimi olanları görmezden geldiğini söyleyen Tüfekçi “Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve çözümü onlarla birlikte yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz” sözlerini kaydetti.

Sağlıkta şiddetteki artışa dikkat çeken Tüfekçi pandemi yılı olan 2020'de beyaz kod bildiriminin %56 arttığını dile getirdi.

Şiddetten ve çatışmadan uzak çalışma koşulları istediklerini söyleyen Tüfekçi “Emeğimizin karşılığı olan ücreti almayı, demokratik olmayan uygulamaların kaldırılmasını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil haklarımızı istiyoruz” dedi.