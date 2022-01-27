Sağlık emekçileri: Artık yeter, haklarımız için beyaz nöbetteyiz!

Ülkenin dört bir yanında çok sayıda hastanede dün bir araya gelen sağlık emekçileri, özlük hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesini ile sağlıkta artan şiddette karşı, "Artık yeter, haklarımız için beyaz nöbetteyiz!" dedi. Sağlık emekçileri hakları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde 8 Şubat’ta greve gideceklerini duyurdu.

İzmir'de de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde önünde bir araya gelen sağlıkçılar adına Genel Sağlık İş Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan konuşma yaptı. Doğan, "İktidar, süreci kamu sağlığı açısından değil, politik ve ideolojik eksende 'idare etmeye' çalışmakta, sağlık emekçilerinin özlük haklarındaki iyileştirme taleplerini, sağlık hizmeti sektöründe yarattığı rantı paylaşmak üzere faaliyet gösteren, vakıf üniversitesi ve özel hastane lobileri arasındaki savaşa kurban etmekte, bu savaştan kendisi de nemalanmaktadır" dedi.

'Temel maaş artışı sağlamalı'

"Emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan, artan hayat pahalılığı karşısında açlık sınırında yaşamaya, öte yandan yoğun çalışma saatlerine mecbur bırakılan, mesleki saygınlığı yerle yeksan edilen, huzurlu çalışma ortamı kalmayan, her an şiddet tehlikesi ile karşı karşıya kalan, sağlık çalışanları, için artık bıçak kemiğe dayanmıştır" diyen Doğan, şunları söyledi:

"39 farklı meslekten 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının tamamını kapsayacak iyileştirmeler bir an evvel TBMM gündemine gelmeli, sağlık çalışanlarına, en düşüğü, bugün 14 bin liraya dayanan, yoksulluk sınırının üstünde olmak üzere, kademeli olarak temel maaş artışı sağlamalıdır.

Sağlık emekçilerine şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların, caydırıcı olabilmesi adına Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin, T.C.K.’da özel düzenlemeler yapılmasını öngören Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalıdır."