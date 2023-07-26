Sağlık-Sen zam talebini açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını ve tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istediklerini bildirdi.

Doğan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet koluna dair taleplerini, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

İlk üç ay için yüzde 35 zam talebi

Bağlı konfederasyonları Memur-Sen'in toplu sözleşmede 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ettiğini anımsatan Doğan, 2025 yılı için refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep edildiğini belirtti. (AA)