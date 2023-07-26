Patronların Ensesindeyiz Ağı: Sıcak havalarda işçiler çalıştırılamaz!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dağıtım gerçekleştirdiği sırada güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçiren PTT emekçisi Berran Özen Kırmızıgül yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kırmızıgül'ün sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken, bugün ve önümüzdeki günler için aşırı sıcak uyarıları yapılmaya devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılarak, "İşçiler olumsuz hava şartlarında zorla çalıştırılamaz. Çalışma koşulları için önlemler alınmalıdır. Sıcak havanın olduğu saat ve günler için işçiler ücretli izinli sayılmalı, hiçbir işçi patronların kâr hırsı yüzünden hayatını kaybetmemeli, iş kazası geçirmemelidir" denildi.

"Sıcak havalarda işçiler çalıştırılamaz!" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Uzmanlar günlerdir sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söylüyor. Haberler havanın ne kadar da sıcak olacağı tahminlerinden geçilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki; insanlar yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı, hafif giysiler giymeli ve bolca su içmeli. Ve diyorlar ki açık hava aktivitelerini sınırlandırın. En sık rastladığımız öneri ise saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamamız!

Peki bunca açıklama arasında hiç bu saatlerde çalışmak zorunda olan milyonlarca işçiyle ilgili yapılan bir açıklamaya rastladınız mı?

Hayır!

Çünkü biz emekçilerin payına düşen, şartlar ne olursa olsun çalışmak, üretmek, para babalarının cebi daha çok dolsun diye didinmek ve dahi gerekiyorsa ölmek.

Tıpkı bugün İzmir’de güneş çarpması sonucunda beyin kanaması geçiren PTT dağıtım emekçisi Berran Özen Kırmızıgül gibi.

Oysaki yaz aylarında çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli; turizm, tekstil, inşaat ve tarım gibi gün boyunca güneşe ve aşırı sıcağa maruz kalan sektör çalışanları için işçi sağlığını ve güvenliğini koruyacak tedbirler alınmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz olarak diyoruz ki; işçiler olumsuz hava şartlarında zorla çalıştırılamaz. Çalışma koşulları için önlemler alınmalıdır. Sıcak havanın olduğu saat ve günler için işçiler ücretli izinli sayılmalı, hiçbir işçi patronların kâr hırsı yüzünden hayatını kaybetmemeli, iş kazası geçirmemelidir.

Çağrımız tüm işçilere;

Sıcak havada zorla çalıştırılıyorsanız Patronların Ensesindeyiz’e ulaşın. Birlikte mücadele edelim.

Patronların Ensesindeyiz

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