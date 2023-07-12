Sağlık örgütlerinden 'aşırı sıcak' uyarısı: Türkiye risk altında, acil eylem planı hazırlanmalı

Dünyada ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırdı. Küresel ortalama sıcaklığın 17,23 santigrat derece olduğu 6 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçti.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği aşırı sıcaklara karşın acil önlem alınması için Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Türkiye'nin aşırı sıcaklar açısından coğrafik konumu nedeniyle risk altında olduğunu söyleyen sağlık örgütleri, "Acilen 'sıcak sağlık eylem planına' ihtiyaç var" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan erken uyarı sistemleri oluşturması, koruyucu önlemleri alması ve uyum stratejileri geliştirmesi istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.