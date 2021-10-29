Sağlık emekçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden M.A. yönetimindeki tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devridi. Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi. Otobüste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman'a gezi için gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



