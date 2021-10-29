AKM açılıyor: 'İstanbul halkı bir inatla karşı karşıya kaldı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan, yüz milyonlarca liralık maliyeti ve inşaatı sırasında işçilerin ağır çalışma koşullarıyla gündeme gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası bugün açılıyor.

İstanbul Taksim'deki binanın açılışına Erdoğan'ın katılması beklenirken, açılışın 29 Ekim'e yetişmesi için gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması tepki çekmişti.

Yeni AKM'nin kullanımı ve kültür-sanat etkinliklerinde nasıl kullanılacağı da şimdiden tartışma konusu oldu.

Sanatçı Orhan Aydın soL'a yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararlarına göre restore edilip tekrar hayata katılması gereken birinci dereceden bir kültürel varlık olan Atatürk Kültür Merkezi'ni, 'Yıkıyoruz burayı' diyerek yıkan ve yerine bu binayı yapan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

"İstanbul halkı bir inatla karşı karşıya kalmıştır" diyen Aydın, "Devlet tiyatrolarının opera, bale ve senfonisinin bunca yıldır salonsuz kaldı" diye konuştu.

'Kent yıllardır operadan, baleden, senfoniden uzaklaştırıldı'

Orhan Aydın şunları söyledi:

"Mahkeme kararlarına göre restore edilip tekrar hayata katılması gereken birinci dereceden bir kültürel varlık olan Atatürk Kültür Merkezi'ni, 'Yıkıyoruz burayı' diyerek yıkan ve yerine bu binayı yapan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Bunun kente olan faturası, tam 19 yıldır kentin operadan, baleden, senfoniden uzaklaştırılmış olması, devlet tiyatrolarının opera, bale ve senfonisinin bunca yıldır salonsuz kalmasıdır.

Mimarlar Odası ve İstanbul'daki kültür sanat alanlarının tamamı bu konuda taraf olmuş, AKM'nin yıkılmaması gerektiğini söylemiştir. Böyle denildiğinde de 'Ey sanatçı müsveddeleri' diye ortaya çıkılmış, 'Yıkıyorum' denilmiş ve yıkılmıştır. İstanbul halkı bir inatla karşı karşıya kalmıştır.

Şu anda ortaya çıkan bina nedir, işlevsel durumu nasıldır, nelerle karşılaşacağız bunu zamanla göreceğiz. Tıpkı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde olduğu gibi. Orada da bir kongre merkezi yapmak için o tarihsel doku yerle bir edilmiş, yerine bu gördüğümüz, işlevi konusunda bir sürü sorun yaşandığını bildiğimiz salon ortaya çıkmıştır.

Dilerim ki yeni AKM'de de benzeri sorunlarla karşılaşılmasın ve kent yeniden senfonisine, operasına, balesine ve devlet tiyatrolarına kavuşabilsin."