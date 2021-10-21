'AKM açılışı 29 Ekim'e yetişsin diye yeterli iş güvenliği önlemi alınmıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatındaki iş güvenliği sorunlarına işaret etti.

29 Ekim günü yapılacak açılış organizasyonunda, protokolün ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sahneye çıkmasının beklendiğini belirten Gamze Akkuş İlgezdi, “İktidarın 2008 yılında kapattığı, 10 yıl boyunca çürümeye terk ettiği ve sonra yıkarak tekrar yaptığı AKM; 29 Ekim’e yetişsin diye pandemi ve iş güvenliği şartları hiçe sayılıyor. Sahnenin üzeri geçici olarak kapatıldı, ne kadar iyi durumda bilmiyoruz. Bununla ilgili bir rapor paylaşılmıyor. Orada bir kaza olursa bunun sorumlusu bakanlık ve iktidar olacak” açıklamasını yaptı.

Akkuş İlgezdi, yeni bir bina yapılmasına rağmen kundura atölyesi, boyahane ve benzeri atölyelerin bodrum katlarında olduğunu ve bunların doğal havalandırmasının olmadığını belirtti. İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eski AKM’de bu atölyeler bahçeye açılıyordu. Ve bu sayede bir risk ile karşılaşılmıyordu. Yeni binada bu atölyelerde bodrumda tiner, boya ve benzeri kimyasallarla çalışılacak. Doğal havalandırması olmayan bu çalışma ortamında Allah korusun bir kaza durumunda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Zehirlenmeler yaşanabilir."