Sağlık emekçilerini hedef gösteren imamın açığa alınmadığı ortaya çıktı

Sağlık emekçileri Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde katledilmesinin ardından sağlıkta şiddete karşı 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma eylemi yapmıştı.

Doktorların iş bırakma eyleminin ardından Konya'da Selçuklu ilçesindeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbede sağlık çalışanlarını açık açık hedef göstererek, “Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz' Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

Koca: Hemen açığa alınması gerekir

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Gür'ün sözleri büyük bir tepkiyle karşılanırken, doktorları hedef gösteren İmam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, ancak açığa alınmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen imamın açığa alınmamasına değinerek, imam Gür için “Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir” dedi.

İl Müftüsü açığa alınmadığını açıkladı

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise, imam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ve henüz açığa alınmadığını söyledi.

Gür'ün dün müfettiş tarafından ifadesinin alındığını ve savcılığın bir değerlendirmeye yapacağını kaydeden Ali Öge, şöyle konuştu:

"İmam hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Hem adli hem de idari açıdan başlatıldı. Dün adli açıdan ifadesi alındı bugün de idari açıdan ifadesi alınacak ve sonuca göre değerlendirme yapılacak.

İfadesi alınmadan, konunun bütünlüğü tespit edilmeden bir şey yapmamız yanlışlara sebebiyet verebilir diye düşünüyorum.

Adli ve idari soruşturmanın sonucunu bekliyoruz. Olayı medyaya yansıyan bir boyutu var ve olayın tamamının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

İmamın verdiği ifadenin de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Olay başsavcılıkta. Savcılığın şu an da yapacağı değerlendirmenin ne olacağını bilmiyoruz."