İmam doktorları hedef gösterdi: 'Öldürmez misin... Tahriktir'

Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın ardından tüm yurtta sağlık emekçileri eylemdeydi.

Acil hizmetleri sürdüren sağlık emekçileri, bunun dışında iş bırakmıştı.

Cinayetin yaşandığı Konya'da bugün bir camide skandal bir konuşma gerçekleşti.

Odatv'nin haberine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Kayalar Cami'nde görev yapan imamın cuma vaazında, doktorları hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Tıp Dünyası adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cemaate vaaz veren imam "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyerek doktorları hedef aldı.