Sağlık emekçilerinden maaş zammına protesto: 'Seyyanen zam bir aldatmacadır'

Altı aylık resmi enflasyon yüzde 19,77 iken, AKP memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 17,55 ve seyyanen 8 bin 77 lira zam yapılması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkaran teklif, yoksulluk sınırının altında kalması nedeniyle kamu emekçilerinin tepkisine neden oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) İstanbul Şişli'dekiTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliği, hastane önünde açıklama yaparak iktidara seslendi.

''Yoksulluk kader olamaz!'' yazılı pankart ile sesini duyurmaya çalışan sağlık emekçileri, ''Emeğimize, aşımıza göz koyanlara rahat uyku yok'' dedi.

'Seyyanen zam bir aldatmacadır'

'Sefalet ücretine' teslim olmayacaklarını vurgulayan sağlık emekçileri, yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Açlık sınırı 10 bin 277, yoksulluk sınırı 33 bin 789 lira olan ülkemizde en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Vergi zammı ile cebe girmeyen zamlı maaşlarımız yüzde 53 erimiştir. Ekonomi bakanının 'mali disiplin', 'bütçe açığını kapatma' söylemleri bu vergi artışlarıyla milyonların sırtına yüklenmiştir. Memur bugün aldığı maaşla sadece barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayabilmektedir. Kaşıkla verilen kepçeyle alınmıştır. Seyyanen zamlar memurun kök maaşını etkilemeyen bir aldatmacadır. Asgari değil, insanca bir yaşam istiyoruz.''

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle uygulanan zam oranı arasındaki çelişkiye dikkat çeken SES İstanbul Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan ise ''Kendi söyledikleri rakamlara kendileri dahi inanmıyor. Seyyanen zamlar bizim emekliliğimize yansıtılmayacak. 30 yıldır çalışan arkadaşımız emekli olduğunda geçinebilecek mi?'' dedi.