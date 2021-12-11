Sağlık emekçilerinden Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkıda suç duyurusu

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programında Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı, sağlık emekçilerine şiddeti destekleyen ifadeler kullanmış, bu sözler tepki çekmişti.

Genel Sağlık-İş Sendikası, söz konusu programın sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı hakkında sağlık çalışanlarını hedef gösteren ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusunda program sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı’nın “Tehdit”, “Suç İşlemeye Tahrik” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturulması talep edildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin açıklamasında, "Ural ve Algül Namlı’nın açıklamaları her dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de büyük bir fedakârlık örneği gösteren sağlık çalışanlarını derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanları, her geçen gün artan şiddet vakaları ile mücadele ederken, Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarının şiddet tehdidi altında kalmalarını ve şiddet görmelerini meşrulaştırarak, sağlık çalışanlarını, moral ve motivasyondan yoksun, kendilerini huzurlu ve güvenli hissetmedikleri bir ortamda çalışmaya sevk etmişlerdir" dedi.