Kanal D'de sağlık emekçilerine yönelik şiddet savunusu: Delikanlı olalım

Demirören Medya'ya ait Kanal D'de bugün yayınlanan bir programda Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet haberini yorumlarken, saldırganın tutumunu meşru göstermeye çalıştı.
"Delikanlı olalım iki dakika" şeklinde yorumda bulunan Hakan Ural'a, Nur Tuğba Namlı da sağlıkta şiddet konusunda sağlık emekçileri lehinde bir "algı" oluşturulduğunu öne sürerek destek çıktı.
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'dan 'sağlıkta şiddet' yorumu
Öte yandan Hakan Ural'ın, "Acun sayesinde çok Yunan arkadaşı olduğunu" ancak "Yunanistan'la savaşa girseler ve esir düşse, doktorların kendisine bakmak zorunda olduğunu" söylemesi dikkat çekti. Yunanistan'la hayali savaş senaryosu kuran Ural, 'Askerlikten kaçmak için hile yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası almasıyla gündeme gelmişti.
TTB'den tepki: Yasal işlem başlatacağız
Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu yayına ilişkin bir açıklama yayınladı. TTB yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta şiddet alanında hâlâ etkili çözüm yollarını devreye sokmaktan imtina ettiğinin altını çizerken "Sağlıkta şiddet; politikacıların söylemleri, medyanın dili ve sağlık sisteminin çöküşüyle daha da artıyor" dedi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi imzasıyla çıkan açıklama şöyle:
Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor
Bir gece önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dört şiddet vakasının yaşanması, sağlıkta şiddet konusunda geldiğimiz vahim sonucu gösteriyor. Bakanlık bu konuda hâlâ etkili çözüm yollarını devreye sokmaktan imtina ederken; hekimler ve sağlık çalışanları tükeniyor. Sağlıkta şiddet; politikacıların söylemleri, medyanın dili ve sağlık sisteminin çöküşüyle daha da artıyor.
Bu sabah bir medya kuruluşunda yayımlanan programda, hekim arkadaşımız üzerinden yapılan gerçeğe aykırı haber ile tüm meslektaşlarımızın hedef haline getirilmesini ve hekim arkadaşımıza yönelik fiziksel şiddet tehdidini kabul edilemez olduğunu dile getiriyoruz. İlgili yayın hakkında yasal işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.