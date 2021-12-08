Kanal D'de sağlık emekçilerine yönelik şiddet savunusu: Delikanlı olalım

Demirören Medya'ya ait Kanal D'de bugün yayınlanan bir programda Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet haberini yorumlarken, saldırganın tutumunu meşru göstermeye çalıştı.

"Delikanlı olalım iki dakika" şeklinde yorumda bulunan Hakan Ural'a, Nur Tuğba Namlı da sağlıkta şiddet konusunda sağlık emekçileri lehinde bir "algı" oluşturulduğunu öne sürerek destek çıktı.

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'dan 'sağlıkta şiddet' yorumu

Öte yandan Hakan Ural'ın, "Acun sayesinde çok Yunan arkadaşı olduğunu" ancak "Yunanistan'la savaşa girseler ve esir düşse, doktorların kendisine bakmak zorunda olduğunu" söylemesi dikkat çekti. Yunanistan'la hayali savaş senaryosu kuran Ural, 'Askerlikten kaçmak için hile yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası almasıyla gündeme gelmişti.

TTB'den tepki: Yasal işlem başlatacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu yayına ilişkin bir açıklama yayınladı. TTB yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta şiddet alanında hâlâ etkili çözüm yollarını devreye sokmaktan imtina ettiğinin altını çizerken "Sağlıkta şiddet; politikacıların söylemleri, medyanın dili ve sağlık sisteminin çöküşüyle daha da artıyor" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi imzasıyla çıkan açıklama şöyle: