Sağlık emekçilerinden Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü önünde eylem

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerinde özel ve devlet hastanelerinin yıkılmasının ardından iktidarın beklenen olası İstanbul depremine karşı aklına ilk gelen kent merkezindeki hastaneleri kapatmak oldu.

Bugün İ.Ü. Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık emekçileri bu plansız taşınmaya ve şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılmasına karşı bir basın açıklaması yaptı, hastanelerin oldukları yerde yeniden inşa edilmesini talep etti.

İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık-İş ve SES'in çağrısıyla bir araya gelen hekimler ve sağlık emekçileri "Şehrin dışındaki rant kapıları olan şehir hastanelerine halk deprem bölgesinde ulaşamadı. Bize şehrin merkezinde hastane lazım" dediler.

Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstütüsü önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat Maraş depremiyle birlikte tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da piyasacı anlayışın yıkıcı etkisi ile karşı karşıya kaldık.

Deprem bölgesinde birçok hastane ve ASM yıkılmış, acil müdahale gerektiren hastalar için kurulan sahra hastaneleri hava şartları nedeniyle işlevsiz kalmıştır.

Sağlık Bakanlığı yıllardır beklenen İstanbul depremi gerçeği ortada dururken bugüne kadar hiçbir önlem almamış, var olan kaynaklarını şehir hastaneleri gibi piyasacı sağlık politikasını destekleyecek yerlere aktarmıştır.

Bugün deprem ile birlikte İstanbul'un en önemli merkezi hastaneleri apar topar plansızca kapatılıyor ve taşınıyor.

Mevcut deprem deneyimi gösteriyor ki olası bir afet koşulunda ulaşılabilir bir mesafede ayakta kalabilmiş bir hastane olmazsa olmazdır.

Şehir merkezlerinden uzak şehir hastanelerine hastalar ilk gün ulaşamamıştır.

Bu nedenle İstanbul şehir merkezindeki hastanelerin oldukları yerlerde yeniden yapılmaları hayati önem arz etmektedir.

Ancak mevcut durumda Suriçi bölgesinde Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü ve Çapa hastanelerinin de taşınması neticesinde çevre halkına sağlık hizmeti verebilecek bir merkez kalmamıştır.

Özellikle bu bölgede kardiyoloji alanında acil işlem yapılabilir olan kurumumuzun kapalı olması büyük mağduriyet doğurmaktadır."

Sağlık emekçileri taleplerini ise şöyle sıraladı: