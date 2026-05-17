Sağlık emekçileri Ankara'da buluştu: Emekçi cumhuriyeti için kamucu sağlık çağrısı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Sağlıkçılar İnisiyatifi, THTM Eczacılar İnisiyatifi, THTM Psikoloji ve Akıl Sağlığı İnisiyatifleri ve THTM Sağlık Öğrencileri İnisiyatifleri'nin çağrısıyla yapılan çalıştaya Genel Sağlık-İş katılımcılar destek verdi.

Toplantıda, "Emekçi Cumhuriyetinde Sağlık Hizmetleri" isimli rapor taslağı tartışılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan çalıştayda Cumhuriyetin ilerici değerlerine sahip çıkarak toplum sağlığı ve emek mücadelesine olan katkıları sebebiyle Prof. Dr. Necati Dedeoğlu ve Türk Hemşireler Derneği Onursal Başkanı Prof.Dr. Saadet Ülker'e şükran plaketleri takdim edildi.

Cumhuriyet ve sağlık paneli oturumları gerçekleştirildi

Çalıştayda, "Cumhuriyet ve Sağlık: Yükseliş ve Düşüş" başlıklı panel bölümünde üç ayrı sunum yapıldı. Prof. Dr. Zeliha Ferda Özyurda "1923 Cumhuriyeti ve sağlıkta halkçılık" başlığında konuştu. Prof. Dr. Zuhal Okuyan ve Dr. Derman Boztok "Sosyalizasyon hangi koşullarda doğdu, ne kadar başarıldı" konusunu ele aldı. Son oturumda ise Dr. Hasan Barış Ilgaz ve Prof. Dr. Ahmet Saltık "AKP’den ötesi: Dünya Bankası projesi olarak sağlıkta dönüşüm" tartışıldı.

"Emekçi cumhuriyeti için ne yapmalı" sorusuna yanıt aranan forum bölümünde, raporun daha fazla sağlık emekçisine ulaştırılmasının yolları konuşuldu. Emekçiler, öğrenciler ve yurttaşların iş yerleri ile yerellerde bir araya gelerek raporu geliştirmesi ve Cumhuriyetçiler Kurultayı 2026'ya taşıması önerildi. THTM meslek inisiyatiflerinin yaygınlaşması ve emekçilerin, devrimci cumhuriyetçi bir kimlik kazanması için görevler tartışıldı.

Forumda ayrıca sağlık emekçilerinin proleterleşmesi ve yalnızlaştırılması ile eczacı ve diş hekimleri gibi sağlık meslek gruplarında işsizlik ve düşük ücretlere karşı devletleştirme talebinin yükseltilmesi önerileri sunuldu.

Küba halkı ile dayanışma

Çalıştayda kabul edilen abluka altındaki Küba ile dayanışma bildirisinde, sağlık hizmetlerinin siyasi ve ekonomik ablukanın hedefi haline gelmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

THTM Ankara Sağlıkçılar İnisiyatifi ve Cumhuriyetçi Sağlıkçılar Çalıştayı, 60 yıldan fazla zamandır devam eden siyasi baskılar, abluka ve giderek derinleşen soykırım baskısı altında direnen Küba halkının yanında olunduğu ilan etti.

ABD emperyalizmi tarafından derinleştirilen ablukayla, ülkeye petrol ulaşımının tamamen engellendiği ve bu durumun elektrik kesintilerine yol açtığı vurgulandı. Hastanelerde elektriğin hayati önem taşıdığı, tıbbi cihazların, yoğun bakım ve yeni doğan ünitelerinin, ameliyathanelerin, yaşlı bakım birimlerinin ve aşı soğutucularının çalışmasında ciddi sorunlar yaşandığı aktarıldı. Özellikle gebeler, anne ve bebekler, yaşlılar ve kanser hastalarının tehdit altında olduğu hatırlatıldı.

Küba'ya güneş topluyoruz kampanyasına destek çağrısı

Yıllardır sınırlı kaynaklarıyla dünyaya örnek bir sağlık sistemi kuran Küba'nın yalnız olmadığı ifade edilerek José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından başlatılan Küba'ya Güneş Topluyoruz kampanyasına destek istendi.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, Santa Clara kentindeki Üniversite Hastanesi Ernesto Che Guevara Kardiyoloji Merkezi, Daniel Codorniu Pruna Genel Eğitim Hastanesi ve Freddy Maymura Hurtado Psikopedagoji Merkezi’ne gönderilecek güneş panelleri, inverterler ve enerji depolama bataryaları temin etmek üzere başlatılan dayanışmaya davet edildi.

Cumhuriyetin kazanımlarını geleceğe taşımak için sağlık emekçileri göreve

Yayımlanan sonuç bildirisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist işgalcilere karşı ayağa kalkan halkın eseri olduğu hatırlatıldı. 14 Mart 1919'da işgalcilere direnen yurtsever tıbbiyelilerin öncü duruşu ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden sağlık emekçilerinin ülkenin kalkınmasındaki rolü vurgulandı. Cumhuriyetin devletçi ve planlı ekonomiye dayalı yaklaşımıyla yurttaşların sağlıklı yaşama hakkını koruduğu, ancak günümüzde devlet hastanelerinin işletmeleştirildiği, sağlık güvencesinin prim ödemeye bağlandığı ve nitelikli sağlık hizmetinin özel hastanelere mahkum edildiği belirtildi.

Bildirinin devamında Cumhuriyetin ihtiyaç duyulan aşı, ilaç ve tıbbi cihazları kendi kaynaklarıyla üreterek bağımsızlığını güçlendirdiği anlatıldı. Bugün ise Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılarak uluslararası tekellere bağımlılığın dayatıldığı, eğitimin özelleştirilerek akademinin piyasacılığa ve tarikatlara teslim edildiği eleştirisi yapıldı.

Bu düzeni yaratanların, ülkeyi NATO'ya teslim edenler ve 1980 yılında Amerikancı darbeyi yapanlar olduğu kaydedildi. Sağlığın alınıp satılan bir hizmet değil, devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olduğu vurgulanarak, ülkenin zenginliklerinin bağımsız ve kamucu bir planlamayla sağlık sistemini ayağa kaldırmaya yeteceği ifade edildi.

Çalıştay, Cumhuriyetçiler Kurultayı'nda ortaya konan iradeyi selamlayarak laik ve bağımsız Türkiye'yi bir emekçi cumhuriyeti olarak inşa etmek üzere tüm sağlık emekçilerini göreve çağırdı.