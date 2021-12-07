Sağlık emek meslek örgütlerinden ortak açıklama: Geçinemiyoruz!

Sağlık çalışanları, kendilerinin ve halkın temel haklarının gözetilmesine yönelik bir çağrı metni yayımladı.

Sağlık emekçilerinin ağır koşullarda çalıştığına ve geçinemediğine işaret edilen açıklamada, halk için toplumsal sağlık, koruyucu sağlık hizmetlerinin tekrar güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklama şöyle:

Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır

Sağlık işkolunda hastane ve sağlık kurumlarında; klinik, poliklinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, aile ve toplum sağlığı merkezleri, sosyal servisler, filyasyon, aşı merkezlerinde hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, teknisyen, laborant, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, sağlık işçisi hep birlikte toplum için sağlık hizmeti üretiyoruz. Barışçıl bir ortam, meslekler arası uyum çalışma hayatı için vazgeçilmezdir.

Sağlık ekip işidir!

Bugün gelinen aşamada tüm sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan düşük aylık gelir nedeniyle zor durumdadır. Hepsi birden “Geçinemiyoruz” demektedir.

Ödediğimiz yüklü vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım için ilave ücretler, aylar sonrasına verilen randevular, elektronik sıralar ile sağlık hizmeti hem erişilmez hem de pahalı hale gelmiştir. Artık halkımız için gerçek anlamda yeterli sağlık hizmeti verilememektedir. Sağlık sistemi çalışanı ve hastasına karşı yetmezlik içindedir.

Bu nedenle;

Sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayacak, emekli maaşına da yansıyacak yeterli aylık gelir, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ivedilikle planlama yapılmalı ve yaşam pratiğine geçirilmelidir. Bir an önce TBMM’ye getirilecek düzenlemede unvan, kadro, derece, kıdem gözetilerek tüm sağlık çalışanı meslek grupları adına iyileştirme yapılmalıdır. Ek gösterge 3600, 7200; özel hizmet tazminatı oranlarında artış esas alınmalıdır.

Halkımız için toplumsal sağlık, koruyucu sağlık hizmetlerinin tekrar güçlendirilmelidir. Özel hastanelere, şehir hastanelerine aktarılacak kaynaklar kısılmalı, halkın gerçek anlamda parasız sağlık hizmeti alabilmesi için politika ve pratik oluşturulmalıdır.

Tüm bu haklı taleplerimizin Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınması bir gerekliliktir. Biz aşağıda imzası bulunan sağlık emek meslek örgütleri işyerlerimizde meslektaşlarımızla sonuç alıncaya kadar etkinliklerimizi sürdüreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği