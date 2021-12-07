soL TV | AKP'nin övdüğü sağlık sistemi hastalandı, vatandaş randevu alamıyor

soL TV İstanbul Göztepe Prof.Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yurttaşlara "Hastane randevusu alabiliyor musunuz?" diye sordu.

Günler hatta haftalar sonraya randevu alabildiklerini söyleyen ve bazı işlemler için özel hastanelere mecbur bırakıldıklarını belirten yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Bir yurttaş ameliyatlı olmasına ve bu nedenle kendisine "öncelik tanındığının" söylenmesine rağmen haftalar sonra kontrole gidebildiğini ifade etti. Kanser hastası yakını olan bir yurttaş da yaşadıklarını soL TV'ye anlattı.