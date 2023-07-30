Sağlık çalışanları 2 gün iş bırakacak

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM), sağlık alanındaki sendika ve federasyonlardan oluşan kuruluşların üyeleriyle 1 Ağustos'tan itibaren 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlatacaklarını açıkladı.

SABİM'in konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "SABİM’de yer alan sendika ve dernekler; güç birliği yapmak, ortak eylemsellik takvimlerinde uzlaşarak uzun süreli etkili ve sonuç odaklı iş bırakma eylemlerinde ortak paydada buluşmak amacındadır. Alınan ortak karar doğrultusunda tüm hastanelerde elektif hizmet veren poliklinik hizmetleri ile ASM’ler çalışmayacaktır. Her iş bırakma eyleminde olduğu gibi aciller ve hayati önem arz eden iş ve işlemler kapsam dışıdır. On binlerce hekim ve yüzbinlerce ebe, hemşire, sağlık memuru vb. kadrolarda çalışanların tümünü temsil eden SABİM oluşturduğu sağlık ordusu gücü ile hep birlikte iş bırakıyor. Tüm basamaklarda 1-2 Ağustos tarihlerinde iki tam gün, aciller hariç iş bırakma eylemi yapılacaktır" denildi.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden SABİM’e bağlı sendika ve federasyonlar şunlar olmuştu: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (ANADOLU SAĞLIK-SEN), Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI), Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (BİRLİK SAĞLIK-SEN), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (GENEL SAĞLIK-İŞ), Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (HEKİM BİRLİĞİ), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN), Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN), Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK LİYAKAT-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sağlık Çalışanları ve Sosyal Hizmet Sendikası (SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası (SAĞLIK HAK-SEN), Sağlıkçı Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIKÇI BİRLİĞİ SENDİKASI), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (TABİP-SEN), Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (TÜM SAĞLIK SEN), Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (YENİ SENDİKA).