Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması: 'Stoklarda uyumsuzluk tespit edildi'

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilememesi üzerine denetim yapıldığını duyurdu.

'Uyumsuzluk tespit edildi'

TİTCK ürün denetmenlerinin Kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetlediği söylenirken 17 ecza deposu ile ilgili ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk tespit edildiği açıklandı.

İl Sağlık Müdürlükleri de Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili, "Her yıl yaşanır, 15 Şubat'ta fiyat değişikliği yapılıyor. Bir önceki yılın döviz kuru güncellemesi 15 Şubat'ta uygulanır. Her 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" demişti.