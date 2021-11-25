Sağlık Bakanlığı bütçesi kur artışı sonrası bir ayda yüzde 25 eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın 116 milyar liralık bütçesinin açıklandığında 12 milyar dolara denk geldiğini ancak kur nedeniyle bugün 9 milyar dolara gerilediğini söyledi. İlgezdi, “Bakanlık bütçesi bir ayda yüzde 25 eridi" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde konuşan İlgezdi, şunları söyledi:

“Bakanlık bütçesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış görüyoruz ancak sevinemiyoruz. Bu artış sadece kağıt üzerinde kaldı. Niye mi? 116 milyar liralık yani 12 milyar dolara denk gelen Bakanlık bütçesi kur artışından dolayı bugün 9 milyar dolara geriledi. Böylece bakanlık bütçesi bir ayda yüzde 25 eridi. Aslında daha baştan açık verdi ve hükmünü yitirdi. Bugün döviz kuru halk sağlığını yutan kara deliğe dönüştü.”

Bütçede aslan payının şehir hastanelerine ayrıldığını söyleyen İlgezdi, “Üzülerek söylemeliyim ki, şehir hastanelerinin mevcut giderleri dolardan daha hızlı artıyor. 2020'de bu hastanelere 8 milyar liralık yapılan ödeme 2022’de üç kat arttı. Yani 21 milyar lira ödenecek. Yani saatte 2 buçuk milyon lira, şehir hastanelerine harcanacak” dedi.