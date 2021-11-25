Gökhan Kazbek'le Gündem: Dolar nerede demir atacak?

Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem programına bu hafta Prof. Dr. Aziz Konukman konuk oluyor.

Programda Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında artmaya başlayan döviz kurlarının nerede duracağı, döviz artışlarının vatandaşa ve bütçeye getirdiği yük, Merkez Bankası’nın eksi rezervinden dolayı piyasaya müdahale edememesi, kurdaki yükselişin zincirleme iflaslara ve sonucunda toplu işten çıkarmalara neden olup olmayacağı konuşulacak.

soL TV'de yayınlanacak programın ilk gösterimi saat 21.00'de.