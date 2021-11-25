Hayat pahalılığı ve zamlar sürüyor. Yurttaşlarsa ülkenin dört bir yanında eylemlere başladı.
soL TV İstanbul Kadıköy'de hayat pahalılığını ve halkın pahalılığa karşı düzenlediği eylemleri vatandaşlara sordu.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Halk pahalılığa karşı ayağa kalkıyor: 'Memnun değiliz, alım gücü yok'
soL TV İstanbul'da hayat pahalılığını ve halkın pahalılığa karşı düzenlediği eylemleri vatandaşlara sordu.
Haber Merkezi
Hayat pahalılığı ve zamlar sürüyor. Yurttaşlarsa ülkenin dört bir yanında eylemlere başladı.
soL TV İstanbul Kadıköy'de hayat pahalılığını ve halkın pahalılığa karşı düzenlediği eylemleri vatandaşlara sordu.