Sağlık Bakanının iki şirketi daha oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi, iki yeni şirket kurdu.

1 Ağustos’ta İstanbul'da Medipol Meta Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi AŞ, 8 Ağustos'ta da Ankara'da Medipol Meditek Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi AŞ kuruldu. İki şirketinde sermayeleri Medipol Üniversitesi tarafından nakdi olarak taahhüt edildi.

Halk TV'nin haberine göre, Koca ailesi ‘Hayrunnisa Hastanesi’ ismi ile yeni bir hastane için de hazırlıklara başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvikleri listesinde Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri AŞ’ye 4 milyar 834 milyon lira yatırım, 50 milyon 473 bin dolar da makine ve teçhizat teşviği sağlandığı ortaya çıkmıştı.