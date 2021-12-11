Sağlık Bakanı'ndan ilaç kriziyle ilgili açıklama

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden 2022 bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi süreciyle ilgili "Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde verilemeyen sağlık hizmetlerinin acı bilançolarına şahit olduk. Ülkemizde ise koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik" dedi.

Koca, "Hastaya nefes veren solunum cihazını ‘Hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım?’ ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen hastanelerimiz ne büyük hizmete vesile oldu" diye konuştu.

Bakan Koca ilaç kriziyle ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, ülkemizde ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu uluslararası tanınırlığı olan bir otoritedir. Bu kurumumuzun faaliyetleriyle bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'i ülkemizde üretilmektedir. Bu kurumumuz sayesinde her yıl ilaç ihracatımız katlanarak artmaktadır. ‘Türkiye'de ilaç bulunamıyor’ haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır." (İHA)