Sağlık Bakanı'ndan ilaç kriziyle ilgili açıklama

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden 2022 bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi süreciyle ilgili "Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde verilemeyen sağlık hizmetlerinin acı bilançolarına şahit olduk. Ülkemizde ise koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik" dedi.
Koca, "Hastaya nefes veren solunum cihazını ‘Hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım?’ ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen hastanelerimiz ne büyük hizmete vesile oldu" diye konuştu.
Bakan Koca ilaç kriziyle ilgili de şunları söyledi: