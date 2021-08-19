Sağlık Bakanı: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sınrası yaptığı açıklamada, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından düzenli PCR testi isteneceğini söylemişti. Erdoğan, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin de haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasının gerekli olacağını söylemişti.

Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını söyleyen Erdoğan, "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." diye eklemişti.