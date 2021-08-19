Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: PCR testi zorunlulukları geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

Son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alındığı, aşılama süreci değerlendirildiği toplantının ardından açıklamada bulunan Erdoğan "Ülkemizde aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre ilerleyecektir" dedi.

Haftada iki PCR zorunluluğu

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından düzenli PCR testi isteneceğini söyleyen Erdoğan, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin de haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasının gerekli olacağını söyledi.

Seyahat ve etkinlikler için test zorunluluğu

Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını söyleyen Erdoğan, "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." diye ekledi.

'Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz'

"Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir." diyen AKP'li Cumhurbaşkanı ülkedeki Afgan nüfusuna yönelik "Ülkemizde 120 bini kayıtlı olmak üzere 300 bin Afganlı olduğunu biliyoruz. Muhalefetin iddia ettiği gibi 1.5 milyon yok." ifadelerini kullandı.

İsteklerinin öncelikle Afganistan'ın istikrarı ve güvenliği olduğunu söyleyen Erdoğan, gerekirse "Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız" dedi.

Yangında zarar gören bölgeler

Yangınlarda zarar gören alanların büyüklüğünün 82 bin hektar Antalya'da, 62 hektar alan Muğla'da olduğunu ifade eden Erdoğan "Buna karşılık mesela Rusya'da 3 milyon hektarlık alan yandı" dedi. Erdoğan "Ülkemizdeki yangınların en azından bir kısmında terör örgütünün sabotaj şüphesi olmasıyla birlikte genel bir afet durumunda olduğumuz açıktır." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda ormanların yanı sıra 72 bin dekar ekili ve dikili alan, bin dekara yakın sera, 2.500 ton depolu ürün, 2.600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4505 küçükbaş hayvan, 7749 arı kovanı 29600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur."

Yangınların en yoğun olduğu dönemde Türkiye'ye uçak ve helikopter dahil çeşitli araç, yangın söndürme ekipleri gönderen ülkelere teşekkür eden Erdoğan düşen Rus uçağının mürettebatı için de baş sağlığı diledi.

'Yanan bölgeler tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır." ifadelerini kullanırken Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerine ilişkinse "İmardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır. Ancak karşımızda tarihte ender görülen bir afet olduğunu görmezden gelemeyiz. Böylesine büyük bir yağışa hiçbir alt yapının dayanması mümkün değildir." dedi.

Şu ana kadar sele kapılan 78 yurttaşın cesedine ulaşıldığına işaret eden Erdoğan, "Devlet en çok da zor zamanlarında, kötü günlerinde vatandaşının yanında olmak, yaralarını sarmak için vardır." dedi.

"Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." diyen Erdoğan, başlatılan AFAD'ın yardım toplama kampanyasına ilişkinse "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

'Sosyal medya düzenlemesini getirmekte kararlıyız'

AKP'li Cumhurbaşkanı "Siyasetçisinden gazetecisine, sosyal medya trolüne kadar ülkesine husumet dolu nice yüreyi nasır tutmuş figürün yalanla çarpıtmayla tahrikle nasıl milletimizin acısını istismara yeltendiğini unutmayacağız." ifadelerini kullanarak "Meclis’in açılmasıyla, Avrupa’dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini getirmekte kararlıyız." dedi.