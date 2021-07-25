Sağlık Bakanı: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse karşı süren aşılamaya dair son verileri paylaştı.

Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu aktardı.

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