Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse karşı süren aşılamaya dair son verileri paylaştı.
Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu aktardı.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma Akademisi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı
Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse karşı süren aşılamaya dair son verileri paylaştı.
Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu aktardı.