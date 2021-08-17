Sağlık Bakanı: Toplam 85 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, toplamda 85 milyon doz aşı yapıldığını söyleyerek 'İlk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunun yayımlanmasının ardından toplam 85 milyon doz aşı yapıldığını söyleyerek aşılanma çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şunları söyledi:

"Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız. Toplam 85 milyon doz: Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin."

Haber

TimeTürk'ten Covid şarlatanlığı: Aşılananlar ölüyormuş!