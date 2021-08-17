Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunun yayımlanmasının ardından toplam 85 milyon doz aşı yapıldığını söyleyerek aşılanma çağrısı yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şunları söyledi:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı: Toplam 85 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, toplamda 85 milyon doz aşı yapıldığını söyleyerek 'İlk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunun yayımlanmasının ardından toplam 85 milyon doz aşı yapıldığını söyleyerek aşılanma çağrısı yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şunları söyledi: