TimeTürk'ten Covid şarlatanlığı: Aşılananlar ölüyormuş!



TimeTürk cehalet ve manüplasyonun medyadaki adresi. Yıllar önce Şili'de darbe hakkında yaptıkları "tarih" haberiyle kendilerini göstermişlerdi.

Son olarak İngiltere'de Covid-19 vakaları ve aşılama ilişkisi hakkında yaptıkları/alıntıladıkları bir haberle göze battılar.

TimeTürk'ün haberine göre, İngiltere'de yapılan bir çalışmada delta varyantıyla ölümlerde aşılanmış olanların oranının aşılanmamış olanların oranına göre neredeyse iki kat yüksek olduğu görülmüştü.

Haberde konuyla ilgili bir tabloya da yer veriliyordu. 2 Ağustos tarihi itibariyle toplam Covid-19 vakalarının dağılımı ve delta varyantıyla ölümler bu tabloda yer alıyordu.

Gerçekten de bu tabloya bakıldığında delta varyantıyla ölümlerin toplam sayısının 742 olduğu ve bunların yarısından fazlası (402) iki doz aşıyı olmuş kişilerden oluşurken, hiç aşı yapılmamış olanların sayısının 253 olduğu görülüyordu.

Timetürk de buna göre manşetini atmıştı; "İngiltere'den 'korona' raporu: Aşılı ölümlerin oranı aşısızların 2 katı."

Bilim okur yazarlığının yerlerde süründüğünü zaman zaman hatırlatıyoruz. Timetürk haberi de işte bu durumun yeni bir istismarından ibaret.

Birincisi, TimeTürk'ün de yayınladığı tablo, 50 yaş üzerinde ölümlerin yüksek olduğunu gösteriyor! 742 ölümün onda birinden azı 50 yaş altında görülmüş. Ve bu kesimde aşılanmış olduğu halde ölenlerin oranı beşte birden az. TimeTürk'ün tablodan çıkardığı sonuç aslında 50 yaş üzeri için geçerli olmakla birlikte 50 yaş altı için hiç geçerli değil. En az bir doz aşıyı olduğu halde yaşamını yitiren 21 kişi var bu yaş aralığında. Toplam ölüm sayısı 71.

Ve daha önemlisi: İngiltere'de aşılama oranı çok yüksek. Özel olarak 50 yaş üzerinde. 50 yaş üzerinde bu oran daha Nisan ayında yüzde 80'in üzerine çıkmıştı. Yani 50 yaş üzeri nüfusta hiç aşılanmamış olanların oranı yüzde 20'ydi.Şu anda bu oran yüzde 15 civarında.

Burada herkesin bildiği kadar bir istatistik bilgisi yeterli: 50 yaş üzerinde aşılanmamış olanların oranı yüzde 15'ken, Covid-19 delta varyantı yüzünden yaşamını yitirenler içinde aşılanmamış olanların oranı yüzde 30. Yani her durumda, aşılanmamış olmak, Covid-19 nedeniyle ölüm riskini azaltmıyor, en az iki katına çıkartıyor.

TimeTürk'te "sansasyon" tablosuna dönüşen tablo

Üstelik 50 yaş altında bu tablo daha da sivrileşiyor.

50 yaş altında delta varyantıyla ölümlerin yüzde 67'si aşılanmamış olan kişilerde yaşanmış. İngiltere'de aşılama oranı bu yaş grubu için de yüzde 70'e ulaşmış durumda. Yani yine kabaca aşılanmamış olanların toplam nüfustaki oranı yüzde 30'ken, ölenler içindeki oranı yüzde 67'ye çıkıyor.