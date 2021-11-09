Sağlık Bakanı Koca'dan çöken binaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş’tan çöken bina açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baruş, şu ana kadar 13 vatandaşın kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi çabasıyla kurtulduğunu ifade etti. Baruş, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.