AFAD'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 13 kişinin kurtarılarak hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 13 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.