Malatya'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü.

Giriş katında dükkanların bulunduğu 2 katlı binada enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. Enkazdan şimdiye kadar 10 kişi çıkarıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medyadan çöken binanın görüntülerini paylaştı.

Malatya Valisi Aydın Baruş enkaz altında 20 kişinin olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Göçüğün ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya'da 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."