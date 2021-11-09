Konya'da depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

Konya'nın Meram ilçesinde dün akşam 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Selçuklu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde depremin ardından bazı evlerde hasar meydana gelirken, mahalledeki caminin minaresinin alemi de yerinden çıktı. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de mahalle meydanına her ihtimale karşı çadır kurdu.

Selçuklu ilçesinin depremin merkez üssüne yakın mahalleleri Tepekent, Başarakavak ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu. (İHA)