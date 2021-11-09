Konya'da deprem sonrası eğitime ara verildi

Konya'nın Meram İlçesinde yaşanan 5.1 şiddetindeki depremin ardından Selçuklu'nun depremin merkez üssüne yakın mahalleleri Tepekent, Başarakavak ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meram ilçemizde meydana gelen deprem nedeniyle hasar tespiti çalışmaları için bölgeye yakın mahallelerimiz olan Tepekent, Başarakavak ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.