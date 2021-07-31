Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BioNTech aşısı olmak isteyenler için bir duyuru yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısı olacaklara duyuru
Sağlık Bakanı Koca, 'Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak' diyerek, aşı olmaya randevu alınmadan gelinmemesini istedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BioNTech aşısı olmak isteyenler için bir duyuru yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: