Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısı olacaklara duyuru

Sağlık Bakanı Koca, 'Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak' diyerek, aşı olmaya randevu alınmadan gelinmemesini istedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BioNTech aşısı olmak isteyenler için bir duyuru yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok."

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