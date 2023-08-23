Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de Eris ve benzeri alt varyant görülmedi

ABD ve İngiltere’de sık görülen Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantına ilişkin bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, Covid-19'un yeni varyantının Türkiye'de görülmediğini duyurdu. Bakan Koca, kızamık vakalarına ilişkin bilgileri de paylaşarak en çok görüldüğü illeri açıkladı.

Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama."

Kızamık vakaları azaldı

Artan kızamık vakalarına ilişkin konuşan Koca şu bilgileri açıkladı: "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır.'' (AA)