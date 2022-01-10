Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu.

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli olarak açıklandı.