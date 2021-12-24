İngiltere Sağlık Ajansı: Omikron'un şiddetli belirtilere neden olması düşük ihtimal

Dün İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Omikron'lu kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının diğer Covid-19 varyantlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu söyledi.

İlk sonuçlar, hastaların Delta'ya kıyasla Omikron ile enfekte olmaları durumunda acil sağlık hizmetlerine gitme olasılıklarının yüzde 30-45 daha az olduğunu gösteriyor. Ayrıca hastaneye yatırılmaları gerekme olasılığıysa yüzde 50-70 daha az.

Bununla birlikte UKHSA, yeni varyantın öncekilerden daha bulaşıcı olduğu ve önümüzdeki haftalarda önemli sayıda insanın hastanede tedavi görmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Perşembe günü açıklanan resmi rakamlara göre İngiltere, son 24 saatte 119 bin 789 koronavirüs vakası bildirerek rekoru tazeledi. Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısıysa 11 milyon 769 bin 921'e yükseldi. İngiltere'de dün 16 bin 817 Omikron vakası daha bulundu ve bu, varyant ülkede tespit edildiğinden bu yana en büyük günlük artış. Ülkede bulunan toplam Omikron vakası sayısıysa 90 bin 906'ya yükseldi.

Warwick Üniversitesi'ndeki bilim insanları "Omikron'un ciddiyetinin Delta'nın sadece yüzde 20'si olsa bile", Ocak ayı başlarında İngiltere'de günlük hastane kabullerinde günde 5 binin biraz altında bir zirveye yol açmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyor.

Pandemi sırasında hükümete danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), Noel Bayramı sırasında "Covid-19 verilerinin önemli ölçüde bozulacağı" konusunda uyardı.

İngiltere'de 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 89'undan fazlası ilk doz aşılarını yaptırmış ve yüzde 82'den fazlası her iki dozu da yaptırdı.

12 yaş üstü bireylerin yüzde 55'ten fazlası güçlendirici dozlarını veya bir koronavirüs aşısının üçüncü dozunu oldu.