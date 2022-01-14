Sağlık Bakanı: Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında artış gözleniyor

Sağlık Bakanı Koca, 'Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan, kentteki vaka sayılarını değerlendirdiklerini duyurdu..

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

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