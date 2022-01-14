Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'da bir araya geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan, kentteki vaka sayılarını değerlendirdiklerini duyurdu..
Koca'nın açıklamaları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı: Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında artış gözleniyor
Sağlık Bakanı Koca, 'Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'da bir araya geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan, kentteki vaka sayılarını değerlendirdiklerini duyurdu..
Koca'nın açıklamaları şöyle: