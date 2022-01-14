Ankara'dan hastane manzarası: Hastalar ve sağlık emekçileri elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde havalandırma sistemlerinin değişimi ve tadilatı nedeniyle bazı servislerin ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığı ortaya çıktı. Havalandırma sistemlerinin tamirinin kış aylarına denk gelmesi sonrası sağlık emekçileriyle birlikte hastalar da durumdan etkilendi.

Isınmak için elektrikli ısıtıcı kullanıyorlar

Özellikle Acil Servis Binası'nda yaşanan sıkıntıdan dolayı hem sağlık emekçileri hem de hastalar mağdur oldu. Hasta yakınlarının ve hastaların bekleme süreçleri çileye dönerken sağlık çalışanları da elektrikli ısıtıcılarla idare etmeye çalışıyor.

Tüm bölümlerin ve katların elektrikli ısıtıcılarla ısınmasının mümkün olmadığı gerçeği bir yana tamir ve tadilatın kış aylarına denk gelmesi de bir başka sorun. Elektrik alt yapısının yeterli olmayacağı ve olası elektrik kesintilerinin başka sorunlara yol açacağı ihtimalinden ötürü elektrikli ısıtıcılar da nöbetleşe kullanılıyor. Aynı anda fazla elektrik tüketimi yaşanmaması ve elektrik altyapısında sorun yaşanmaması için ısıtıcılar kısa süreliğine ve teker teker çalıştırılıyor. Üstelik olağan şartlarda havalandırma sisteminin faal olması gerektiği için de yeterli ısıtıcı da bulunmuyor.

'İlk değil yeni değil, 10 yıldır benzer sorunlarla karşılaşıyoruz'

Konu hakkında soL Haber'le bilgi paylaşan sağlık emekçileri ve hekimler ise bu sorunların kronikleştiğini çoğu seneler, farklı binaların farklı bir servislerinde benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Tamir ve tadilatın yaklaşık 10 gün süreceğini belirten yetkililer ise ısınmak için bir alternatif sunmadı. Ankara soğuğunda hastalar ve sağlık çalışanları sürecin bir an önce tamamlanıp havalandırma servisinin tekrar çalışmaya başlamasını bekliyor