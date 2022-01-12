‘Kapatılan hastaneler açılmalı, şehir hastaneleri kamulaştırılmalı’

Ankara’da uzun yıllardır hizmet veren devlet hastanelerinin Bilkent ve Etlik’te yapılan şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmesine karşı mücadele eden Hastanemi Kapatma Platformu, 11 Ocak 2022 günü Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Yapılan basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına basın açıklamasına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

Açıklamada, ilk sözü alan Platform Sözcüsü ve TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, Etlik Şehir Hastanesi bünyesine katılacağı gerekçesiyle Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ve Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ile 17 semt polikliniğinin kapatılmasının planlandığını söyledi.

‘Her işi başın rant değil, sağlık olmalı’

Basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu ise hastanelerin kapatılması sonucu hastaların sağlığa erişiminin zorlaştığını, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının zorlaştığını, çok sayıda sağlık emekçisinin işsiz kaldığını, sağlık sistemindeki sıkıntıların ise arttığını belirtti.

“Her işin başı rant değil, sağlık olmalıdır” diyen Uğurlu, kapatılan ve kapatılmak istenen hastanelerin ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılarak ve tarihi kimlikleri ile işlevleri korunarak sağlık hizmeti vermeyi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, sağlık emek-meslek örgütlerinin şehir hastanelerine karşı yürüttüğü mücadeleyi ve elde edilen kazanımları hatırlattı.

‘Kapatılan hastaneler derhal açılmalı ve kamulaştırılmalıdır’

Sağlık Bakanlığı bütçesinde şehir hastanelerinin büyük yer kapladığına dikkat çeken Erdoğdu, şehir hastanelerindeki havalandırmasız alanların, küçük odaların, tedbirlerden yoksun düzenlemelerin özellikle pandemi sürecinde daha da görünür hale geldiğini kaydetti. Erdoğdu, kapatılan hastanelerin derhal açılması ve şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına katılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey ise yaptığı konuşmada, uygulama sonucunda hem sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlerin sağlık hizmetine erişemediğini hem de sağlık çalışanlarının emeğinin şirket hastanelerine gömüldüğünü dile getirdi.

Basın açıklamasına CHP ve HDP milletvekilleri de katılım gösterdi.