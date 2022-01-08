Erdoğan TTB'yi hedef aldı: Siz ne sahtekarsınız?

Erdoğan, 'Siz ne sahtekarsınız? Sizin Tabipler Odası olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık' dedi.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninden konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşlerim, biz sizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. İnanıyoruz ki sizde bizi seviyorsunuz. AKP'nin 20 yıla yaklaşan kesintisiz iktidarı içinde her oyunla teker teker yüzleştik. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle her mücaleden alnımızın akıyla çıktı.

Eğitimde sağlığa, sanayiden ticarete her alanda çağ atlatacak adımlarla ülkemizi büyüttük. Kim diyecekti ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek? Şimdi kaptan köşküne geçtim, pilotla beraber yüksek hızlı treni kullandık. Demek ki oluyormuş.

AKP öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin karşılaştırmasını yapan herkes bunu görecektir. Nankörleri koy bir kenara. Eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları sese bakmayın. Milletimiz güven ve istikrar ikliminde iktidarı onlara vermedi. Varsın millet sefalete, huzursuzluğa gark olsun. Yeter ki bunların gemileri yürüsün; dertleri bu. 2023 için gece gündüz çalışmaya var mıyız?

'Tabipler Odası olarak bir eseriniz var mı?'

Şimdi bir de bunların Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı üretiyor, adamlar diyor ki böyle birşey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız? Sizin Tabipler Odası olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik. Tabipler Odası olarak o zamanlar sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşlarımızın haklarını birgün savunmadı. Biz o mücadeleyi verdik. Bunlar da utanma yok. Bunları AKP iktidarı olarak biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanına aldık.

'Terör örgütünün aparatı olarak İBB'de istihdam etmişler'

İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor? Bakıyorsunuz anlaşma yapmışlar. Terör örgütünün aparatı olarak İBB'de istihdam etmişler. Aynısı Ankara'da aynısı değişik yerlerde.

20 Aralık'ta bunların ayaklarını kestik mi? Bir anda döviz aşağıya inmeye başladı mı? 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Bu oyunu da bozduk. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da ortadan kaldıracağız.

'20 yıllık birikimi kimseye kaptırmayacağız'

Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17 25 Aralık kumpasının adalet, 6 8 Ekim'deki meselenin Kobani olmadığı kesinleşmiştir. Bunlar ülkemizin bütünlüğünü, milletin birliğini, devletin gücünü paylaşarak vatan topraklarında kurulmaya çalışılan kirli tezgahın yolunu açma gayesi güdüyordu. 

Hedef 2023, ardından 2053; bu 20 yıllık birikimi kimseye kaptırmayacağız."

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