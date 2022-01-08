AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninden konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Erdoğan TTB'yi hedef aldı: Siz ne sahtekarsınız?
Erdoğan, 'Siz ne sahtekarsınız? Sizin Tabipler Odası olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık' dedi.
Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninden konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: