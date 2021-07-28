Sağlık Bakanı: Aktif vakalarımızın yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Toplantının gündeminde 20 binlere yaklaşan vaka sayıları ile varyantların yayılma hızı vardı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: