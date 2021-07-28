Sağlık Bakanı: Aktif vakalarımızın yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Toplantının gündeminde 20 binlere yaklaşan vaka sayıları ile varyantların yayılma hızı vardı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Hepinizin bildiği gibi son 2 hafta içinde vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş yaşadık. Bayram günlerinde hastalık yok olmadı. Ama üzülerek izledik ki hastalık yokmuş, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı karşıladık.
- Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır.
- Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler.
- Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.
- Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az.
- Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.
- Aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş gurubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı.Bunu görür görmez 3. doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattık.
- Ancak hali hazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı korunmak için bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.
- Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşı olmadan sadece risk grubunun aşılanması ile onları korumamız mümkün değil.